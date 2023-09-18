У Києві оголошена тривога, яка активно шириться країною

В Україні у низці областей оголошена повітряна тривога, яка шириться країною.

Про це свідчить карта тривоги.

Найперше тривога залунала у столиці, потім сирени завили в інших областях. Зокрема, "почервоніли" центральні, північні, південні та східні регіони.

Близько 15:00 Повітряні сили України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено тривогу", - йдеться у повідомленні.

Пройдіть терміново до укриттів та перебувайте там до закінчення тривоги!

Мапа повітряної тривоги 18 вересня

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня Росі атакувала Одеську область ударними дронами та ракетами. Наслідки російського удару можна переглянути за посиланням.

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