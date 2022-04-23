Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою метро призупинятимуть

Дата публікації
Перегляди
6764
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою метро призупинятимуть

На час повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься. Також не курсуватимуть потяги зеленої лінії через Південний міст.

Київський метрополітен призупинятиме рух поїздів під час повітряної тривоги на наземних ділянках.

Про це йдеться на сторінці перевізника у Facebook.

"Просимо дотримуватися правил воєнного стану та комендантської години! Підземні станції метро продовжують працювати як укриття. Дякуємо за розуміння!", - також зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві відновили рух два трамвайні та два тролейбусні маршрути. 

Гурт "Океан Ельзи" виступив із концертом у київському метро

Гурт "Океан Ельзи" виступив із концертом у київському метро

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація