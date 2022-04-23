У Києві під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою метро призупинятимуть

У Києві під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою метро призупинятимуть

На час повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься. Також не курсуватимуть потяги зеленої лінії через Південний міст.

Київський метрополітен призупинятиме рух поїздів під час повітряної тривоги на наземних ділянках.

Про це йдеться на сторінці перевізника у Facebook.

"Просимо дотримуватися правил воєнного стану та комендантської години! Підземні станції метро продовжують працювати як укриття. Дякуємо за розуміння!", - також зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві відновили рух два трамвайні та два тролейбусні маршрути.

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