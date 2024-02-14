У Києві попрощались із бойовою медикинею Діаною Вагнер – фото

Діана Вагнер була громадянкою Німеччини, яка стала на захист України.

У Михайлівському соборі Києва 14 лютого пройшла церемонія прощання з бойовою медикинею з Німеччини Діаною Вагнер.

Діана – головна медикиня Третьої штурмової сотні 49-ї ОШБ "Карпатська Січ" на позивний "Snake". Військова загинула 30 січня на Сватівському напрямку Луганської області, рятуючи поранених колумбійських воїнів української армії.

"Вона кидалася на порятунок поранених бійців у найгарячіших ділянках фронту. Абсолютна відданість справі, німецька організованість, сфокусованість у діях та швидкість прийняття рішень на тлі медичної освіченості врятували багато життів українських солдат. Окремо треба зазначити її любов до України. Понад усе прагнула перемоги над ворогом, а потім планувала жити у квітучій звільненій країні", – розповіли її побратими.

Прощання із бойовою медикинею Діаною Вагнер

Прощання із бойовою медикинею Діаною Вагнер

Прощання із бойовою медикинею Діаною Вагнер

Діана народилася 21 червня 1987 року в Німеччині. Вона любила українську культуру і традиції, вивчала мову, очікувала на отримання українського громадянства. На фронті провела понад два роки.

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