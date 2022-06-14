У Києві попрощались із військовим кореспондентом Олексієм Чубашевим, який загинув у бою за Сєвєродонецьк

У Києві сьогодні прощалися із Олексієм Чубашевим, військовослужбовцем Збройних Сил, та в минулому військовим журналістом, також відомим як автор проєкту із підтримки ЗСУ - "Рекрут".

Він загинув у важких боях за Сєвєродонецьк 10 червня. Аби попрощатися із захисником, у Будинку офіцерів зібралися друзі, побратими та рідні, йдеться в ТСН.

Олексію Чубашеву було 30. Постійно усміхнений, наполегливий та цілеспрямований - друзі кажуть, він завжди приймав чіткі рішення і знав чого хоче. «Він пішов воювати 24-того за всіх нас. Часто Льоша казав мені: «Яно, не важливо, хто ми за професією, яку місію ми несемо, важливо тільки те, що залишиться після нас», - каже подруга.

Професійний журналіст, військовий журналіст, який, на полігонах, опанував 4 професії, у своєму медійному проєкті "Рекрут", задля підтримки Збройних Сил. «Реаліті-шоу, де він вклинився у професію ССО, пройшов курс, який був справжнім. Потім був другий сезон - морська піхота, потім 3-тій - снайпер. Він завлік певну аудиторію до Збройних сил завдяки своїм проєктам. На його проєктах виховалися, будуть виховуватися покоління», - переконаний т.в.о. начальника Центральної телерадіостудії Міноборони України Сергій Камінський.

Та контракт минулої осені закінчився, і Олексій Чубашев планував реалізувати свої себе у цивільному житті. Дуже хотів більше часу проводити з родиною. Та ракети і танки, російських-путінських вбивць, цьому завадили. А Олексій свій досвід та вміння, ховати не став, каже його мама. «Все що було у нас з батьком хорошого, ми вклали у нашу дитину. Льоша завжди мріяв про нову, чисту і святу Україну. Про порядність і Незалежність. І нехай ця жертва, яка прийшла сьогодні у нашу країну буде не даремною», - каже жінка.

Олексій Чубашев загинув 10 червня, під час важких боїв за Сєверодонецьк. В нього залишилась дружина та двоє малолітніх дітей - донька Данієла, та син, що народився у березні, коли його тато, боронив Україну.

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