У Києві попрощались з письменницею Вікторією Амеліною, яку в Краматорську вбила російська ракета: фото

У Києві у вівторок, 4 липня, попрощались з українською письменницею Вікторією Амеліною, яка під час ракетного удару по піцерії в Краматорську отримала тяжкі травми і померла.

Про це пише "Цензор.нет".

Прощання з відомою українською письменницею у Києві відбулось в Михайлівському золотоверхому соборі. Вікторію Амеліну поховають завтра, 5 липня, у Львові на Личаківському кладовищі. Прощання з письменницею відбудеться о 15:00 в львівському Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла.

У Києві попрощались з Вікторією Амеліною / Фото: Цензор.нет

Вікторія Амеліна на момент ракетного удару по Краматорську перебувала у піцерії разом із колумбійськими письменником Гектором Абадом, політиком Серхіо Харамільйо та журналісткою Каталіною Гомес, коли росіяни влаштували атаку. Усі, крім українки, отримали легкі поранення. Вона ж опинилася в лікарні у важкому стані із травмою голови.

Прощання з Вікторією Амеліною у Києві / Фото: Цензор.нет

Медики у Дніпрі намагались врятувати Вікторію, проте поранення виявилось смертельним. У письменниці залишився маленький син.

У Києві попрощались з Вікторією Амеліною / Фото: Цензор.нет

Прощання з Вікторією Амеліною / Фото: Цензор.нет

Нагадаємо, українська письменниця Вікторія Амеліна померла в лікарні 1 липня від важких поранень внаслідок російського ракетного удару по кафе у Краматорську. Вона документувала злочини російської терористичної армії в Україні.

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