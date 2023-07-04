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У Києві попрощались з письменницею Вікторією Амеліною, яку в Краматорську вбила російська ракета: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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216
Час на прочитання
2 хв
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У Києві попрощались з письменницею Вікторією Амеліною, яку в Краматорську вбила російська ракета: фото

У Києві попрощались з Вікторією Амеліною. / Фото: Цензор.нет

Вікторію Амеліну поховають у Львові.

У Києві у вівторок, 4 липня, попрощались з українською письменницею Вікторією Амеліною, яка під час ракетного удару по піцерії в Краматорську отримала тяжкі травми і померла. 

Про це пише "Цензор.нет". 

Прощання з відомою українською письменницею у Києві відбулось в Михайлівському золотоверхому соборі. Вікторію Амеліну поховають завтра, 5 липня, у Львові на Личаківському кладовищі. Прощання з письменницею відбудеться о 15:00 в львівському Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла.

У Києві попрощались з Вікторією Амеліною / © Цензор.нет
У Києві попрощались з Вікторією Амеліною / Фото: Цензор.нет

Вікторія Амеліна на момент ракетного удару по Краматорську перебувала у піцерії разом із колумбійськими письменником Гектором Абадом, політиком Серхіо Харамільйо та журналісткою Каталіною Гомес, коли росіяни влаштували атаку. Усі, крім українки, отримали легкі поранення. Вона ж опинилася в лікарні у важкому стані із травмою голови.

Прощання з Вікторією Амеліною у Києві / © Цензор.нет
Прощання з Вікторією Амеліною у Києві / Фото: Цензор.нет

Медики у Дніпрі намагались врятувати Вікторію, проте поранення виявилось смертельним. У письменниці залишився маленький син. 

У Києві попрощались з Вікторією Амеліною / © Цензор.нет
У Києві попрощались з Вікторією Амеліною / Фото: Цензор.нет
Прощання з Вікторією Амеліною / © Цензор.нет
Прощання з Вікторією Амеліною / Фото: Цензор.нет

Нагадаємо, українська письменниця Вікторія Амеліна померла в лікарні 1 липня від важких поранень внаслідок російського ракетного удару по кафе у Краматорську. Вона документувала злочини російської терористичної армії в Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
216
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