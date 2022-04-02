У Києві пошкоджено понад 150 житлових будинків, десятки садочків та шкіл - КМДА

У столиці проводять оцінку збитків завданих інфраструктурі міста.
У Києві від початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено 154 житлові будинки, 20 приватних садиб, 27 садочків та 44 школи.
Про це 2 квітня повідомили в КМДА.
Наразі у столиці працює група експертів, які проводять оцінку збитків завданих інфраструктурі міста, житловим будинкам та приватним садибам. До неї входять будівельники, представники інститутів та економісти.
"Саме вони нададуть місту пропозиції щодо плану робіт та орієнтовної вартості відновлення пошкоджень", - розповіли в адміністрації.
Нагадаємо, що Росія відвела від Києва близько 20% своїх підрозділів, значна частина військ РФ залишається біля столиці.
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