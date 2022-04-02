У Києві пошкоджено понад 150 житлових будинків, десятки садочків та шкіл - КМДА

У Києві пошкоджено понад 150 житлових будинків, десятки садочків та шкіл - КМДА

У столиці проводять оцінку збитків завданих інфраструктурі міста.

У Києві від початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено 154 житлові будинки, 20 приватних садиб, 27 садочків та 44 школи.

Про це 2 квітня повідомили в КМДА.

Наразі у столиці працює група експертів, які проводять оцінку збитків завданих інфраструктурі міста, житловим будинкам та приватним садибам. До неї входять будівельники, представники інститутів та економісти.

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"Саме вони нададуть місту пропозиції щодо плану робіт та орієнтовної вартості відновлення пошкоджень", - розповіли в адміністрації.

Нагадаємо, що Росія відвела від Києва близько 20% своїх підрозділів, значна частина військ РФ залишається біля столиці.

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