У Києві прокуратура передала в АРМА обладнання ботоферми вартістю понад 1,5 млн гривень: фото

Кошти від реалізації вилученого майна будуть перераховані на потреби ЗСУ.

Прокуратура передала в АРМА обладнання ботоферми вартістю понад 1,5 млн гривень.

За клопотанням Святошинської окружної прокуратури міста Києва до АРМА для подальшої реалізації передано обладнання, яке використовувалось зловмисниками для функціонування ботоферм та здійснення кібератак.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, двоє мешканців Києва, використовуючи телекомунікаційне обладнання, налагодили підпільний бізнес із надання дистанційного доступу до мережі Інтернет для анонімізації користувачів-ботів у соціальних мережах та здійснення хакерами кібератак.

Від початку війни та блокування в РФ доступу до іноземних соцмереж (Facebook, Instagram), вказаний сервіс почав активно використовуватись російськими Інтернет-агітаторами для обходу блокувань та поширення у соцмережах антиукраїнської пропаганди начебто від імені українських користувачів.

Також встановлено, що вказані ботоферми мають відношення до кібератак на КМДА, що мали місце у лютому 2022 року.

У квітні 2022 року за процесуального керівництва окружної прокуратури функціонування протиправного сервісу було заблоковано, а обладнання вилучено.

За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили близько 40 комп’ютерів, 1500 4G модемів із сім-картами українських операторів мобільного зв’язку, сервер управління та іншу комп’ютерну техніку та обладнання, загальною вартістю понад 1,5 млн грн.

Наразі прокуратурою забезпечено передачу вилученої техніки та обладнання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Кошти від реалізації вилученого майна будуть перераховані на потреби ЗСУ.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, СБУ знешкодила організоване угруповання, яке створило мільйонну ботоферму для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації.

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