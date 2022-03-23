У Києві прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілів житлових будинків та лікарні

У Києві прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілів житлових будинків та лікарні

Досудові розслідування за вказаними фактами тривають.

У Києві прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Окупанти обстріляли склади з продуктами, зруйнували житлові будинки та лікарню.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

“За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, здійснили обстріл населених смт Макарів Бучанського району, внаслідок чого руйнувань зазнали приватні будинки та лікарня. У Броварському районі військовослужбовці РФ знищили склади агропромислової компанії, на яких зберігалися тонни продуктів харчування. Досудові розслідування за вказаними фактами тривають”, - розповіли в прокуратурі області.

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