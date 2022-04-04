У Києві прощаються з фотожурналістом Левіним, якого вбили окупанти

У Києві прощаються з фотожурналістом Левіним, якого вбили окупанти

На церемонію прощання прийшли рідні та близькі.

Сьогодні у Михайлівському соборі Києва прощаються із документалістом і фоторепортером Максом Левіним. Заупокійну службу очолює предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Про це пише видання "Лівий берег".

Віддати останню шану загиблому прийшли його рідні, колеги, військові-побратими, представники влади.

У прощальному слові до громади, рідних та близьких Макса, його колег та друзів митрополит Епіфаній наголосив, що "ми проводжаємо в останню земну путь людину, яка присвятила себе служінню правді".

"Служінню в особливий спосіб – те, що він бачив душею та очима, він передавав аудиторії через фотографії. Один з найкращих фотографів сучасної України, Максим Левін не просто працював журналістом. Він дійсно служив, служив тому, що є вищим за сьогодення, що торкається вічності. Він служив істині, а значить у свій спосіб, через дарований йому талант він служив Богові", – сказав предстоятель помісної Української церкви.

Нагадаємо, Макса Левіна російські військові вбили двома пострілами зі стрілецької зброї. Трагедія сталася у районі села Гута Межигірська у Київській області.

За даними слідства, у березні 2022 року зник зв’язок з українським фотожурналістом Максимом Левіним, який висвітлював події, пов’язані з військовою агресією Російської Федерації на території Київської області.

"Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні Офіса Генпрокурора.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

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