У Києві попрощались із священником, який полишив службу і пішов зі зброєю боронити Україну

На фронті загинув ієромонах-доброволець, що кілька місяців тому змінив священницьку рясу на військовий однострій.

Побратими називали його - Роман, браття - отець Пимен, а рідні – Ромчиком, йдеться в ТСН.

Щоб попрощатись із священником труну заносять у храм ввечері, напередодні погребіння. Всю ніч браття читають над тілом Євангеліє. «Він був дуже богобоязненним священником і дуже хорошим монахом», - кажуть у церкві.

В монастирі його звали братом Пименом. Та він був справжнім воїном, боєць із позивним Роман – нарівні з усіма тренувався та ходив у бій та розвідку.

Його мама розповідає, їхня родина не була релігійною, а Рома ще у школі ходив до храму. І ледь не після випускного вирішив стати монахом.

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«Спочатку я плакала, а потім мені батюшка каже, що ви повинні радіти», - переповідає жінка.

Але вже за пару років почалася війна на Донбасі. Він вирішив має допомагати не лише молитвами і став солдатом: у 14-му боронив Луганщину, був розвідником.

5 років тому він повернувся в монастир, але з початком великої війни знов в став до війська. Своє рішення воювати спочатку приховував від усіх, крім молодшого брата, з яким попри різницю у віці у 10 років були дуже близькими. «Був у нас такий період – у нас не було грошей і мені потрібно було йти до школи. І він, йому було чи 18, чи 19, пішов і взяв кредит, щоб мені купити зошити, щоденник, ручки і таке інше», - розповідає брат.

Тепер молодший брат взявся допомагати старшому. «Я зайнявся тим, що знаходив йому все найкраще, найкраще екіпірування», - каже він.

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Митрополит Олександр Драбинко каже, що не міг не благословити ієромонаха Пімена воювати.

«Так, священик може брати до рук зброю, коли це необхідно, коли це війна захисна, а не загарбницька. Є певні правила, які треба чітко розуміти, коли ти береш до рук зброю і береш участь у бойових діях, то можливо, після цього ти не зможеш стати біля престолу. Кожна людина і кожен священик це знає і він робить свідомо цей вибір», - пояснює він.

Він загинув, як герой у війську. І чи не вперше – священичий чин похорону доводиться поєднувати з військовим. Труну несуть і браття, і побратими. «Я пишаюсь, що в мене є такий син. І то, шо його з нами немає – він є там. Його пам’ятають солдати, його пам'ятають всі», - каже мама загиблого.

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