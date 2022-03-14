У Києві снаряд влучив у багатоповерхівку: спалахнула масштабна пожежа (фото)

У Києві снаряд влучив у багатоповерхівку: спалахнула масштабна пожежа (фото)

Загинули щонайменше дві людини, 11 постраждали.

В Оболонському районі Києва близько п'ятої ранку невідомий об'єкт влучив у житлову багатоповерхівку. У результаті сталося часткове руйнування будинку, а також спалахнула пожежа у квартирах.

Про це 14 березня повідомили в ДСНС.

Зруйнувалася сходова клітина з першого по третій поверхи та фасад будинку з першого по дев'ятий поверхи. Пожежа спалахнула на третьому та четвертому поверхах.

Станом на 7:40 загинуло щонайменше 2 особи. Трьох постраждалих госпіталізували, ще дев'ятьом надали допомогу на місці. Врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи. Пошукові роботи тривають. Пожежу ліквідовано.

"Судячи з усього п’яні покидьки просто розважались стріляючи по спальним районам Києва", - прокоментував подію радник МВС Антон Геращенко.

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