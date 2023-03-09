У Києві судять чоловіка, який планував вбивство українських топ-посадовців на замовлення спецслужб РФ

За вбивство кожного з високопосадовців російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тисяч доларів США.

У Києві 9 березня відбулися судові дебати у справі стосовно громадянина України, завербованого російськими спецслужбами.

Чоловіку інкриміновано державну зраду, готування до вчинення умисного вбивства на замовлення, а також участь у непередбачених законом збройних формуваннях та терористичній організації.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Прокурор попросив для обвинуваченого покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років.

Обвинувачений у ході дебатів свою провину визнав.

Мешканець Луганщини з 2014 року підтримував агресію РФ проти України та брав участь у лавах так званої народної міліції "ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був завербований представниками російських спецслужб, від яких отримав завдання організувати замовне вбивство керівника одного з українських бойових підрозділів.

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Це вбивство мало стати "тестовим" завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб держави, зокрема міністра оборони України, керівника ГУР МО України та інших осіб.

За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тисяч доларів США.

У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації обвинувачений був затриманий на території Волинської області.

Нагадаємо, 8 серпня СБУ затримала кілерів зі спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони та керівника військової розвідки.

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