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У Києві та інших областях оголосили повітряну тривогу: Україну атакують БпЛА

У Києві та інших областях оголосили повітряну тривогу: Україну атакують БпЛА

Обстріл шахедами / Фото: ТСН.ua

Окупанти знову запустили ударні БпЛА.

Частину України ввечері 8 грудня охопила повітряна тривога. У Києві тривога через безпілотникі, на півдні України – через загрозу ракетного удару.

Про це повідомили Повітряні сили України:

  • У напрямку Києві летять ворожі БпЛА з південного заходу
  • Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області – ракетна небезпека
  • Херсонська, Миколаївська область – ракетна небезпека
  • Одеська область – ракетна небезпека
Мапа повітряних тривог в Україні / © Командування Повітряних Сил ЗСУ
Мапа повітряних тривог в Україні / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, що посольство США випустило чергове попередження про підвищену небезпеку повітряних ударів по Україні. У посольстві закликають стежити за сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі їх оголошення.

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