У Києві та інших областях оголосили повітряну тривогу: Україну атакують БпЛА

Частину України ввечері 8 грудня охопила повітряна тривога. У Києві тривога через безпілотникі, на півдні України – через загрозу ракетного удару.

Про це повідомили Повітряні сили України:

У напрямку Києві летять ворожі БпЛА з південного заходу

Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області – ракетна небезпека

Херсонська, Миколаївська область – ракетна небезпека

Одеська область – ракетна небезпека

Мапа повітряних тривог в Україні / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, що посольство США випустило чергове попередження про підвищену небезпеку повітряних ударів по Україні. У посольстві закликають стежити за сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі їх оголошення.