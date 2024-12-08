У Києві та інших областях оголосили повітряну тривогу: Україну атакують БпЛА

Окупанти знову запустили ударні БпЛА.
Частину України ввечері 8 грудня охопила повітряна тривога. У Києві тривога через безпілотникі, на півдні України – через загрозу ракетного удару.
Про це повідомили Повітряні сили України:
- У напрямку Києві летять ворожі БпЛА з південного заходу
- Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області – ракетна небезпека
- Херсонська, Миколаївська область – ракетна небезпека
- Одеська область – ракетна небезпека
Нагадаємо, що посольство США випустило чергове попередження про підвищену небезпеку повітряних ударів по Україні. У посольстві закликають стежити за сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі їх оголошення.
Читайте також: