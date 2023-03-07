У Києві та Львові попрощалися із захисниками України (фото)

У вівторок, 7 березня, у Києві попрощалися із двома Героями-льотчиками і ще з п'ятьма українськими захисниками у Львові.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та мер Львова Андрій Садовий.

Так, у столиці попрощалися із двома киянами, які загинули за Україну - 22-річним Ігорем Соломенніковим та 55-річним Віктором Волинцем.

Герої загинули на Донбасі під час виконання бойового завдання. Екіпаж був уражений винищувачем РФ.

"Наші захисники виконали не один бойовий виліт в складі одного екіпажу. 22-річний Ігор був штурманом. 55-річний Віктор - льотчиком. Вічна пам’ять і слава Героям! І наша шана та вдячність воїнам, які боронять сьогодні Україну", - написав Кличко.

Відомо, що 55-річний Віктор родом з Житомирщини, закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків. До повномасштабного вторгнення Герой працював пілотом цивільних авіакомпаній. У жовтні 2022 року він долучився до 7-ї бригади тактичної авіації ім. Петра Франка.

22-річний Ігор родом із тимчасово окупованого Севастополя. Також військовий льотчик - завершив Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. Теж проходив службу в 7-й бригаді тактичної авіації.

Своєю чергою, Андрій Садовий повідомив, що Львів сьогодні попрощався із 5 Героями, з яких 3 - бійці тероборони. Так, серед Героїв, з якими попрощалася громада Львова:

Владислав Вишатицький, 22 роки, 125 бригада територіальної оборони

Мирослав Стець, 49 років, 125 бригада територіальної оборони

Анатолій Пилипенко, 57 років, 125 бригада територіальної оборони

Назарій Королишин, 26 років, 2-га окрема Галицька бригада Національної гвардії

Тарас Генгало, 32 роки, 77-ма окрема бригада Десантно-штурмових військ

"Ваша Мужність та Відвага назавжди залишаться в нашій пам’яті. Співчуття рідним та близьким. Вічна Пам‘ять Захисникам України", - додав Садовий.

Нагадаємо, 3 березня під Бахмутом під час евакуації поранених загинула волонтерка, військовослужбовиця, бойова медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна Рихліцька. Яну називали на фронті "Янголом бійців", "промінчиком сонця і позитивом" 93 бригади "Холодний Яр".

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