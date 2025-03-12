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У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: що відомо про загрозу

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У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: що відомо про загрозу

Фото: ТСН.ua

Влада закликає жителів терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Повітряна тривога лунає у Києві та низці областей 12 березня пізно ввечері. Відомо про загрозу БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.

Про загрозу атаки ворожих безпілотників заявила і влада Києва.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, що декількома годинами раніше 12 березня у Києві вже лунала повітряна тривога через загрозу балістики. 

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