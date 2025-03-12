У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: що відомо про загрозу

Влада закликає жителів терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Повітряна тривога лунає у Києві та низці областей 12 березня пізно ввечері. Відомо про загрозу БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"Київська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" - йдеться у повідомленні.
Про загрозу атаки ворожих безпілотників заявила і влада Києва.
"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - повідомили в КМДА.
Нагадаємо, що декількома годинами раніше 12 березня у Києві вже лунала повітряна тривога через загрозу балістики.
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