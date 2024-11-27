У Києві та низці областей — повітряна тривога: про яку загрозу йдеться

Жителів закликають терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
У Києві та декількох областях України оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах попередили про загрозу дронів військ РФ.
"Увага, Київ! В вашому напрямку ворожий БпЛА з боку Борисполя", - попередили там.
"Почервоніли" одразу декілька областей. За оновленням Повітряних сил, ворожі ударні БпЛА зафіксовано:
- на Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;
- на Чернігівщині - курсом на захід та південний захід;
- на півночі Полтавщини - курсом на південний захід;;
- на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини - курсом на північний захід.
Раніше 27 листопада в Україні вже лунала масштабна повітряна тривога. Вдень у всіх областях через можливу ракетну атаку РФ жителів закликали пройти до укриттів.