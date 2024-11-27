У Києві та низці областей — повітряна тривога: про яку загрозу йдеться

У Києві та декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах попередили про загрозу дронів військ РФ.

"Увага, Київ! В вашому напрямку ворожий БпЛА з боку Борисполя", - попередили там.

"Почервоніли" одразу декілька областей. За оновленням Повітряних сил, ворожі ударні БпЛА зафіксовано:

на Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;

на Чернігівщині - курсом на захід та південний захід;

на півночі Полтавщини - курсом на південний захід;;

на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини - курсом на північний захід.

Раніше 27 листопада в Україні вже лунала масштабна повітряна тривога. Вдень у всіх областях через можливу ракетну атаку РФ жителів закликали пройти до укриттів.

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