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У Києві та низці областей — повітряна тривога: про яку загрозу йдеться

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У Києві та низці областей — повітряна тривога: про яку загрозу йдеться

Повітряна тривога 27 листопада

Жителів закликають терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

У Києві та декількох областях України оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах попередили про загрозу дронів військ РФ.

"Увага, Київ! В вашому напрямку ворожий  БпЛА з боку Борисполя", - попередили там.

"Почервоніли" одразу декілька областей. За оновленням Повітряних сил, ворожі ударні БпЛА зафіксовано:

  • на  Сумщині - курсом на захід, південний захід, південь;
  • на Чернігівщині - курсом на  захід та південний захід;
  • на півночі Полтавщини - курсом на  південний захід;;
  • на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини - курсом на північний захід.

Раніше 27 листопада в Україні вже лунала масштабна повітряна тривога. Вдень у всіх областях через можливу ракетну атаку РФ жителів закликали пройти до укриттів.

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