У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Ворог знову готується до атаки.
У Києві та низці областей зранку 22 січня оголошена повітряна тривога. Мешканцям слід перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Ракетна небезпека в областях, в яких оголошено тривогу", - повідомляють у ПС.
Станом на 08:33 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Донецька
- Харківська
- Сумська
- Чернігівська
Нагадаємо, ввечері 21 січня Київ і більшість областей охопила масштабна повітряна тривога через загрозу від застосування балістики.
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