У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Ворог знову готується до атаки.

У Києві та низці областей зранку 22 січня оголошена повітряна тривога. Мешканцям слід перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Ракетна небезпека в областях, в яких оголошено тривогу", - повідомляють у ПС.

Станом на 08:33 "почервоніли" такі області:

Київська

Черкаська

Кіровоградська

Полтавська

Дніпропетровська

Запорізька

Донецька

Харківська

Сумська

Чернігівська

Нагадаємо, ввечері 21 січня Київ і більшість областей охопила масштабна повітряна тривога через загрозу від застосування балістики.

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