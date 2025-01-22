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У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Повітряна тривога 22 січня

Ворог знову готується до атаки.

У Києві та низці областей зранку 22 січня оголошена повітряна тривога. Мешканцям слід перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Ракетна небезпека в областях, в яких оголошено тривогу", - повідомляють у ПС.

Станом на 08:33 "почервоніли" такі області: 

  • Київська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Харківська
  • Сумська
  • Чернігівська

Нагадаємо, ввечері 21 січня Київ і більшість областей охопила масштабна повітряна тривога через загрозу від застосування балістики.

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