У Києві та області запроваджують безпрецедентні екстрені обмеження світла: заява "Укренерго"

Людям потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін.
У Києві та Київській області після нічної атаки дронів-камікадзе на об’єкти енергетичної інфраструктури Росією запроваджують більш тривалі екстрені відключення світла.
Про це заявили у КМДА з посиланням на "Укренерго".
Наголошується, що графіки стабілізаційних відключень, які оприлюднили напередодні, більше не актуальні. Найближчими днями варто очікувати більш жорсткі та тривалі відключення світла.
"Росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведена низка критично важливих об’єктів країни. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження", - сказано в повідомленні.
Компанія пояснила, що такі обмеження необхідні, щоб не допустити повного знеструмлення Києва та центральних регіонів України.
У Київській обласній військовій адміністрації попередили, що через пошкодження окупантами об’єктів енергетичної інфраструктури області людям потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін.
"Фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп. Вкотре закликаю помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це вимушений крок задля стабілізації ситуації", - сказав голова ОВА Олексій Кулеба.
Громадян вкотре закликали вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку від 06:00 до 11:00 та ввечері від 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів.
Удари по об’єктах енергетичної інфраструктури Київщини
У ніч проти 27 жовтня армія РФ атакувала Київщину дронами. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО в регіоні.
На жаль, було зафіксовано декілька прильотів в одній із громад області.
На ранок 27 жовтня частина міста Славутич у Київській області залишилися без світла. У місті сталося аварійне відключення.
Також про тимчасове відключення світла попередили киян та мешканців області. Анонсувалося, що знеструмлення буде не більше чотирьох годин поспіль для одного клієнта. Однак можлива невелика похибка в часі. Із графіком відключення світла на 27 жовтня, можна ознайомитися у матеріалі ТСН.
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