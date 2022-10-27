У Києві та області запроваджують безпрецедентні екстрені обмеження світла: заява "Укренерго"

Людям потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін.

У Києві та Київській області після нічної атаки дронів-камікадзе на об’єкти енергетичної інфраструктури Росією запроваджують більш тривалі екстрені відключення світла.

Про це заявили у КМДА з посиланням на "Укренерго".

Наголошується, що графіки стабілізаційних відключень, які оприлюднили напередодні, більше не актуальні. Найближчими днями варто очікувати більш жорсткі та тривалі відключення світла.

Також читайте Киянам пояснили, чому в графіках із відключенням світла не всі можуть знайти свою адресу

"Росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведена низка критично важливих об’єктів країни. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження", - сказано в повідомленні.

Компанія пояснила, що такі обмеження необхідні, щоб не допустити повного знеструмлення Києва та центральних регіонів України.

У Київській обласній військовій адміністрації попередили, що через пошкодження окупантами об’єктів енергетичної інфраструктури області людям потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін.

Також читайте В Україні триває відключення світла: графіки відсутності електропостачання у регіонах 27 жовтня

"Фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп. Вкотре закликаю помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це вимушений крок задля стабілізації ситуації", - сказав голова ОВА Олексій Кулеба.

Громадян вкотре закликали вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку від 06:00 до 11:00 та ввечері від 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів.

Удари по об’єктах енергетичної інфраструктури Київщини

У ніч проти 27 жовтня армія РФ атакувала Київщину дронами. Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО в регіоні.

На жаль, було зафіксовано декілька прильотів в одній із громад області.

На ранок 27 жовтня частина міста Славутич у Київській області залишилися без світла. У місті сталося аварійне відключення.

Також про тимчасове відключення світла попередили киян та мешканців області. Анонсувалося, що знеструмлення буде не більше чотирьох годин поспіль для одного клієнта. Однак можлива невелика похибка в часі. Із графіком відключення світла на 27 жовтня, можна ознайомитися у матеріалі ТСН.

Читайте також: