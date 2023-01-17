У Києві та області чути вибухи: у КМВА пояснили, що сталося

На північній околиці Києва зранку 17 січня могли бути чутні вибухи. Вони пов’язані з ліквідацією вибухонебезпечних предметів.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Громадян закликають зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно йти до укриттів.

"Звуки вибухів на північній околиці Києва пов’язані з ліквідацією вибухонебезпечних предметів. Сьогодні, 17 січня, від 10:30 до 12:30 на території Вишгородського району знищуватимуть ВНП. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 14 січня російські війська обстріляли Київ, зокрема, із ракет ЗРС С-400 (модифікація С-300).

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що Росія свідомо використовує зенітні ракети C-300 C-400 проти України, знаючи їхню неточність і те що ППО складно їх збивати.

Загроза ударів російськими ракетами С-300 у Києві, за його словами, зберігається.

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