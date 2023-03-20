У Києві та області - повітряна тривога: яка причина

Пройдіть до укриттів і будьте там до закінчення тривоги.
Станом на 15:45 20 березння у столиці та Київській області лунає повітряна тривога. В інших областях спокійно.
Про це свідчить інтерактивна мапа повітряних тривог.
Додамо, що у Луганській області тривога лунає від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Моніторингові чати, які відстежують ворожу активність, повідомляють про тактичну авіацію РФ у Брянській області. Зафіксовано один ворожий борт.
Пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці до закінчення тривоги.
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