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У Києві та області - повітряна тривога: яка причина

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1776
Час на прочитання
1 хв
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У Києві та області - повітряна тривога: яка причина

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: ТСН.ua

Пройдіть до укриттів і будьте там до закінчення тривоги.

Станом на 15:45 20 березння у столиці та Київській області лунає повітряна тривога. В інших областях спокійно. 

Про це свідчить інтерактивна мапа повітряних тривог.

Додамо, що у Луганській області тривога лунає від початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Моніторингові чати, які відстежують ворожу активність, повідомляють про тактичну авіацію РФ у Брянській області. Зафіксовано один ворожий борт. 

Пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці до закінчення тривоги. 

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Дата публікації
Перегляди
1776
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