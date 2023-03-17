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У Києві та області сьогодні можуть лунати вибухи: що сталося

У Києві та області сьогодні можуть лунати вибухи: що сталося

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Людей закликали зберігати спокій.

Сьогодні, 17 березня, жителі Києва та області можуть чути звуки вибухів через роботу саперів.

Про це повідомляє ОВА.

Зокрема, сьогодні у Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.

Роботи планові, тож мешканців закликають зберігати спокій.

Нагадаємо, в Україні загальна площа мінних полів становить 250 тисяч квадратних кілометрів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.

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