У Києві та областях лунає повітряна тривога: що загрожує

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією зафіксовано на декільох напрямках. Так, лунає повітряна тривога в Києві, а також Запорізькій області, місті Суми. Там вже повідомили про звуки вибухів.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил України.

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" - попередили Повітряні Сили ЗС України.

У вівторок, 18 лютого, у Києві та низці областей вже оголошували повітряну тривогу. Тоді попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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