У Києві та Одесі зрадники готували ракетні удари по інфраструктурі та військових частинах – подробиці

У Києві та в Одесі кіберфахівці СБУ затримали двох агентів Росії, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах. У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Спочатку зловмисники намагались виявити місця базування українських військ, а потім направити окупантам відповідні координати для коригування повітряних атак.

Для прихованого збору розвідданих один з агентів РФ влаштувався експедитором до одеської компанії, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони.

Інший фігурант – збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року.

Також він фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону.

Листування зрадника із російськими кураторами / Фото: Служба безпеки України

Листування зрадника із російськими кураторами / Фото: Служба безпеки України

Листування зрадника із російськими кураторами / Фото: Служба безпеки України

За наявними даними, ця інформація потрібна була агресору для прийняття рішення щодо коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі.

Обох зловмисників було затримано "на гарячому", коли вони шпигували за потенційними "цілями" для окупантів.

За даними слідства, одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший – 24-річний киянин.

Затриманий зрадник, який працював на ФСБ РФ / Фото: Служба безпеки України

Наприкінці січня цього року вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ по Москві та Московській області.

Обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, журналістка ТСН взяла інтерв’ю у зрадників України, які готували теракти, шпигували за ЗСУ та наводили ракети (відео).

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