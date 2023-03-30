У Києві та ще кількох областях оголошено повітряну тривогу: влада попереджає про небезпеку

Українців закликають не ігнорувати тривогу.
У Києві та ще кількох областях вночі, 30 березня, оголосили повітряну тривогу. За даними моніторингових спільнот, існує загроза ударів іранськими дронами.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Повітряну тривогу оголосили в Чернігівській, Сумській, Київській областях та місті Києві.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривоги. У Київській ОВА попередили про загрозу ударів іранськими дронами.
Нагадаємо, в Україні сьогодні вже оголошували масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з тим, що в РФ злетів російський МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет Кинджал", які не може збивати українська ППО.
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