Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві та ще кількох областях оголошено повітряну тривогу: влада попереджає про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
7016
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві та ще кількох областях оголошено повітряну тривогу: влада попереджає про небезпеку

У низці українських областей знову лунають сирени / Фото: ТСН.ua

Українців закликають не ігнорувати тривогу.

У Києві та ще кількох областях вночі, 30 березня, оголосили повітряну тривогу. За даними моніторингових спільнот, існує загроза ударів іранськими дронами.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Повітряну тривогу оголосили в Чернігівській, Сумській, Київській областях та місті Києві.

©

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривоги. У Київській ОВА попередили про загрозу ударів іранськими дронами.

Нагадаємо, в Україні сьогодні вже оголошували масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з тим, що в РФ злетів російський МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет Кинджал", які не може збивати українська ППО.

Читайте також:

Вибух у Кропивницькому під час повітряної тривоги

Вибух у Кропивницькому під час повітряної тривоги

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
7016
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація