У Києві та ще кількох областях оголосили повітряну тривогу: українців попереджають про небезпеку

Вночі 26 лютого у Києві, Київській, Полтавській та Чернігівській областях оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, може існувати загроза ударів іранськими дронами.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Чернігівській області о 23:02, на Київщині та в столиці попередили про загрозу о 23:19, на Полтавщині - о 23:26. Також тривога пролунала в Житомирській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Моніторингові телеграм-канали попереджають про загрозу ударів іранськими дронами.

Нагадаємо, у Миколаївській області ввечері, 26 лютого, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни ракетами обстріляли регіон.

Читайте також: