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У Києві та ще кількох областях оголосили повітряну тривогу: українців попереджають про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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6363
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У Києві та ще кількох областях оголосили повітряну тривогу: українців попереджають про небезпеку

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: ТСН.ua

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Вночі 26 лютого у Києві, Київській, Полтавській та Чернігівській областях оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, може існувати загроза ударів іранськими дронами. 

Про це свідчить мапа повітряних тривог. 

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Чернігівській області о 23:02, на Київщині та в столиці попередили про загрозу о 23:19, на Полтавщині - о 23:26. Також тривога пролунала в Житомирській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. 

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Моніторингові телеграм-канали попереджають про загрозу ударів іранськими дронами. 

Нагадаємо, у Миколаївській області ввечері, 26 лютого, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни ракетами обстріляли регіон.

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Дата публікації
Перегляди
6363
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