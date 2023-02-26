У Києві та ще кількох областях оголосили повітряну тривогу: українців попереджають про небезпеку

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Вночі 26 лютого у Києві, Київській, Полтавській та Чернігівській областях оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, може існувати загроза ударів іранськими дронами.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Повітряну тривогу спочатку оголосили у Чернігівській області о 23:02, на Київщині та в столиці попередили про загрозу о 23:19, на Полтавщині - о 23:26. Також тривога пролунала в Житомирській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Моніторингові телеграм-канали попереджають про загрозу ударів іранськими дронами.
Нагадаємо, у Миколаївській області ввечері, 26 лютого, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни ракетами обстріляли регіон.
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