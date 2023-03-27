У Києві та ще кількох областях оголосили повітряну тривогу: влада попередила про небезпеку

Влада закликає не ігнорувати тривоги.
У понеділок, 27 березня, у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
За попередніми даними, в північних областях України існує загроза ударів іранськими дронами.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривоги та перебувати в безпечних місцях. Київська ОВА також наголосила, що є загроза ударів дронами.
"Київщина! Загроза атаки ворожих дронів! Перейдіть в укриття та інші безпечні місця. Зберігайте спокій та дотримуйтеся інформаційної тиші", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому почастішали повітряні тривоги у північних областях. На його думку, ворожі літаки з території Брянської і Курської областей можуть підходити близько до кордонів і пускати ракети.
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