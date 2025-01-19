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У Києві та у низці областей повітряна тривога: яка є загроза

У Києві та у низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Повітряна тривога 19 січня

Слід перебувати в укриттях.

У Києві та у низці областей вдень 19 січня оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - наголосили у ПСУ.

Станом на 15:59 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Дніпропетровська
  • Кіровоградська
  • Запорізька
  • Донецька

Нагадаємо, вдень 19 січня частину України охопила повітряна тривога. Ворог атакував "Шахедами".

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