У Києві та у низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Слід перебувати в укриттях.
У Києві та у низці областей вдень 19 січня оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - наголосили у ПСУ.
Станом на 15:59 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Черкаська
- Полтавська
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
- Запорізька
- Донецька
Нагадаємо, вдень 19 січня частину України охопила повітряна тривога. Ворог атакував "Шахедами".
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