У Києві та в області на півтори доби вводять комендантську годину: транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть

У Києві та в області на півтори доби вводять комендантську годину: транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть

Кияни можуть вийти на вулицю тільки для того, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги.

В Києві та області, за рішенням військового командування, комендантська година знову буде посилена І триватиме півтори доби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Комендантська година діятиме з 20:00 26 березня до 7:00 ранку понеділка - 28 березня.

Мер нагадав, що містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

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Кияни можуть вийти на вулицю тільки для того, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги.

Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть.

Тим часом, у Києві в Святошинському районі через обстріли окупантів у передмісті відсутнє електропостачання, а на правому березі протягом дня можливий понижений тиск води. Наразі робота фахівців із відновлення електропостачання - неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.

Міноборони Росії офіційно підтвердило, що по ТРЦ у Києві вдарили прицільно

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