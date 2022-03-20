У Києві уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку: подвір'я перетворилося на руїну, є постраждалі (фото, відео)

У Києві уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку: подвір'я перетворилося на руїну, є постраждалі (фото, відео)

Двох постраждали госпіталізували.

У Києві окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали. У Святошинському районі 20 березня уламок російського снаряду влучив десятиповерховий житловий будинок, у якому виникла пожежа. Є постраждалі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, житловий будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі. Наразі інформації про загиблих немає, але 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували.

"Знову ми бачимо наслідки російського миру. Поруч розташований дитячий садочок, а тут - великий кратер. Будинок зруйнований, вікна вибиті повністю, автівки згоріли. Слава Богу загиблих немає, декілька людей зараз госпіталізовані, їм надається допомога. І це ми знову бачимо ту пропаганду, що йдеться війна, звільнення України, проти військових... Бомблять, як в Маріуполі, Харкові, Чернігові житлові райони і зараз мета агресора - наше рідне місто, місто Київ. Хочуть залякати людей, але не вийде! Українці не лякаються! Навпаки такі дії викликають більше бажання дати відсіч агресору", - сказав Кличко.

На місці інциденту працюють медики і рятувальники.

Нагадаємо, у Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі чотири дитини. Зазначається, що загалом у Києві від початку вторгнення російські війська пошкодили 36 житлових будинків, п'ять приватних садиб, шість шкіл, чотири дитячі садочки, а в 57 будинках пошкоджені фасади, балкони та вікна.

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