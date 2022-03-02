У Києві в районі залізничного вокзалу пролунав вибух

У Києві в районі залізничного вокзалу пролунав вибух

Варто зазначити, що наразі з вокзалу евакуаційними рейсами вивозять дітей і жінок.

У Києві щойно влупило в районі підземного переходу залізничного вокзалу. Між готелем "Ібіс" і Південним терміналом.

Про це повідомляє радник очільника МВС Антон Геращенко.

Вибух стався поблизу готелю Ібіс в районі залізничного вокзалу, інформації про травмованих чи поранених наразі немає, повідомив Суспільному прессекретар "Укрзалізниці" Сергій Щур.

За даними "Української правди", вибух стався біля Південного залізничного вокзалу. Поруч із готелем Ibis. Як відомо, поруч із цим місцем розташована будівля Міністерства оборони України. Крім того, ймовірно удару піддалося командування Сухопутних військ на Лук'янівці.