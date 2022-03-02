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У Києві в районі залізничного вокзалу пролунав вибух

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Варто зазначити, що наразі з вокзалу евакуаційними рейсами вивозять дітей і жінок.

У Києві щойно влупило в районі підземного переходу залізничного вокзалу. Між готелем "Ібіс" і Південним терміналом.

Про це повідомляє радник очільника МВС Антон Геращенко.

Вибух стався поблизу готелю Ібіс в районі залізничного вокзалу, інформації про травмованих чи поранених наразі немає, повідомив Суспільному прессекретар "Укрзалізниці" Сергій Щур.

За даними "Української правди", вибух стався біля Південного залізничного вокзалу. Поруч із готелем Ibis. Як відомо, поруч із цим місцем розташована будівля Міністерства оборони України. Крім того, ймовірно удару піддалося командування Сухопутних військ на Лук'янівці.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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