У Києві від обстрілів російських окупантів загинула журналістка Оксана Бауліна

Раніше журналістка працювала в РФ.

В Києві від обстрілів російських окупантів загинула кореспондентка Оксана Бауліна.

Про смерть журналістки повідомив The Insider. Редакційне завдання саме цього видання виконувала Бауліна.

"Журналістка The Insider Оксана Бауліна загинула від обстрілів у Києві під час виконання редакційного завдання. Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл. З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Фото: Oksana Baulina/Facebook

Зазначимо, раніше Оксана Бауліна працювала в РФ у структурах політика Олексія Навального та у Фонді боротьби з корупцією. У липні 2021 року вона покинула Росію, адже ФБК був визнаний екстремістською організацією.

В Україні Оксана встигла зробити декілька репортажів зі Львова та Києва.

Нагадаємо, раніше на лінії фронту під Києвом зник відомий фотожурналіст Максим Левін. Востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

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