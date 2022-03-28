У Києві від потрапляння залишків збитої ракети горіла приватна садиба (фото)

У Києві від потрапляння залишків збитої ракети горіла приватна садиба (фото)

Пожежу вже ліквідовано.

У Києві в Дарницькому районі внаслідок влучання залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби.

Про це інформує ДСНС.

Відомо, що інцидент стався пізно увечері 27 березня. На місці події бійці ДСНС встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети, сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі.

О 00:27 28 березня пожежу локалізовано на площі 100 кв. м, а о 01:24 - ліквідовано.

На місці працювало 8 рятувальників із 2 одиницями пожежної техніки.

Нагадаємо, пізно увечері 27 березня біля Києва, у Черкаській області та ще кількох регіонах пролунали вибухи.

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