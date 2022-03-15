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У Києві від вибуху пошкоджено будівлю станції метро "Лук’янівська" (фото)

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У Києві від вибуху пошкоджено будівлю станції метро "Лук’янівська" (фото)

Фото з відкритих джерел

Під час руху поїзди не зупинятимуться на "Лук’янівській".

У Києві російські окупаційні війська 15 березня варварськи атакували десятиповерховий житловий будинок у Подільському районі на вулиці Мостицькій. У результаті вибуховою хвилею було пошкоджено фасад будівлі станції метро "Лук'янівська".

Про це повідомляє Київський метрополітен.

Крім того,  пошкоджено службові приміщення станції метро "Лук’янівська". Під час руху поїзди не зупинятимуться на цій станції.

У столичній підземці також повідомили, що зелена лінія працює від "Сирця" до "Видубичів", але не зупиняється на "Лук'янівській", "Палаці спорту", Кловській" та "Золотих воротах".

По синій лінії поїзди курсують "Героїв Дніпра" — "Теремки" без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" і "Площа Льва Толстого".

Також працює ділянка "Славутич" — "Червоний хутір". Рух по червоній лінії організовано від "Шулявська" до "Університет".

"Метрополітен працює у режимі перевезень.  Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття", - наголосили у підземці.

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть від 08:00 до 19:00. 

Нагадаємо, 15 березня окупанти завдали удару по десятиповерховому житловому будинку у Подільському районі Києва (вулиця Мостицька).

Також російська ракета влучила в двоповерховий приватний житловий будинок у Києві в районі Осокорків.

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