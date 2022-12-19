У Києві відкривають дві станції метро, зачинені від 24 лютого: які саме і коли вони запрацюють

Також запрацює перехід між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".

У Києві від 20 грудня для пасажирів відкривають станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, почне працювати знову і перехід між згаданими станціями. Столичний очільник нагадав, що "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" у підземці Києва зачинили на початку широкомасштабного вторгнення Росії з метою безпеки громадян.

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"Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" - і перехід між ними. Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення росії", - йдеться в заяві Кличка.

Тим часом у Києві після ремонту внаслідок ворожого удару знову відкрили "скляний міст".

Нагадаємо, на залізничному вокзалі "Київ-Пасажирський" встановили ялинку. Працівники вокзалу підстрахувалися про всяк випадок на час блекауту і вигадали оригінальний спосіб, як "підсвітити" новорічне дерево.

Крім того, на Софійській площі Києва вже встановили та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності. Цього року головна ялинка країни – штучна, заввишки 12 метрів, її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора.

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