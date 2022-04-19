У Києві відновили роботу ще два трамвайні маршрути: як і куди курсують

Громадський транспорт у Києві тепер працює довше.
У Києві відновили трамвайні маршрути № 1 та № 5.
Про це інформує пресслужба КМДА.
Зокрема, трамвайний маршрут № 1 курсуватиме від Михайлівської Борщагівки до вулиці Старовокзальної з інтервалом руху 12 хвилин. Трамвайний № 5 рухатиметься від вулиці Сержа Лифаря до станції "Троєщина-2". Інтервал руху 20 хвилин.
Киянам нагадали, що час роботи громадського транспорту від 18 квітня у столиці подовжено. Зокрема, метро тепер працює від 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – від 7:00 до 21:00.
Нагадаємо, у Києві та області змінили тривалість комендантської години.
Як повідомлялося, Зеленський назвав умову, за якої російські окупанти знову спробують піти на Київ.
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