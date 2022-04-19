У Києві відновили роботу ще два трамвайні маршрути: як і куди курсують

У Києві відновили роботу ще два трамвайні маршрути: як і куди курсують

Громадський транспорт у Києві тепер працює довше.

У Києві відновили трамвайні маршрути № 1 та № 5.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Зокрема, трамвайний маршрут № 1 курсуватиме від Михайлівської Борщагівки до вулиці Старовокзальної з інтервалом руху 12 хвилин. Трамвайний № 5 рухатиметься від вулиці Сержа Лифаря до станції "Троєщина-2". Інтервал руху 20 хвилин.

Киянам нагадали, що час роботи громадського транспорту від 18 квітня у столиці подовжено. Зокрема, метро тепер працює від 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – від 7:00 до 21:00.

Нагадаємо, у Києві та області змінили тривалість комендантської години.

Як повідомлялося, Зеленський назвав умову, за якої російські окупанти знову спробують піти на Київ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.