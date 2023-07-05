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У Києві викрили "переселенця", який брав участь у каральних рейдах проти українців у Мелітополі: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Час на прочитання
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У Києві викрили "переселенця", який брав участь у каральних рейдах проти українців у Мелітополі: фото

Затримання колаборанта у Києві / Фото: Офіс генерального прокурора

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Києві правоохоронці затримали жителя Маріуполя, який допомагав окупантам виявляти учасників руху опору "Жовта стрічка" у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. 

Про це повідомляють в СБУ та Офісі генерального прокурора

За даними слідства, мешканець Маріуполя після початку повномасштабної війни Росії проти України переїхав до окупованого Мелітополя. Там він погодився працювати у так званому "головному управлінні мвс рф в Запорізькій області". 

Наприкінці квітня колаборанта призначили "поліцейським патрульно-постової служби". Він брав активну участь у каральних рейдах російських окупантів проти українців, зокрема членів підпілля. 

У Києві затримали колаборанта / © СБУ
У Києві затримали колаборанта / Фото: СБУ

"Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка", - повідомили в СБУ. 

У липні 2022 року колаборант переїхав до Києва під виглядом "переселенця". Від слідства він переховувався у знайомих. 

Правоохоронці викрили зрадника. Йому інкримінують ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За це жителю Маріуполя загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, в Україні двоє полонених бойовиків отримали тюремні строки за допомогу РФ у захопленні Дебальцевого і Попасної.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1716
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