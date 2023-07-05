У Києві викрили "переселенця", який брав участь у каральних рейдах проти українців у Мелітополі: фото

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Києві правоохоронці затримали жителя Маріуполя, який допомагав окупантам виявляти учасників руху опору "Жовта стрічка" у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.
Про це повідомляють в СБУ та Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, мешканець Маріуполя після початку повномасштабної війни Росії проти України переїхав до окупованого Мелітополя. Там він погодився працювати у так званому "головному управлінні мвс рф в Запорізькій області".
Наприкінці квітня колаборанта призначили "поліцейським патрульно-постової служби". Він брав активну участь у каральних рейдах російських окупантів проти українців, зокрема членів підпілля.
"Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка", - повідомили в СБУ.
У липні 2022 року колаборант переїхав до Києва під виглядом "переселенця". Від слідства він переховувався у знайомих.
Правоохоронці викрили зрадника. Йому інкримінують ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За це жителю Маріуполя загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Україні двоє полонених бойовиків отримали тюремні строки за допомогу РФ у захопленні Дебальцевого і Попасної.
Читайте також:
- Британський аналітик пояснив, чому контрнаступ ЗСУ поки не "вражає"
- Загроза теракту на Запорізькій ЕАС: чому окупанти розмістили вибухівку на даху
- У Криму окупанти переганяють колони військової техніки – "АТЕШ"