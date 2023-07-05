У Києві викрили "переселенця", який брав участь у каральних рейдах проти українців у Мелітополі: фото

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Києві правоохоронці затримали жителя Маріуполя, який допомагав окупантам виявляти учасників руху опору "Жовта стрічка" у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомляють в СБУ та Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець Маріуполя після початку повномасштабної війни Росії проти України переїхав до окупованого Мелітополя. Там він погодився працювати у так званому "головному управлінні мвс рф в Запорізькій області".

Наприкінці квітня колаборанта призначили "поліцейським патрульно-постової служби". Він брав активну участь у каральних рейдах російських окупантів проти українців, зокрема членів підпілля.

У Києві затримали колаборанта / Фото: СБУ

"Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою "Жовта стрічка", - повідомили в СБУ.

У липні 2022 року колаборант переїхав до Києва під виглядом "переселенця". Від слідства він переховувався у знайомих.

Правоохоронці викрили зрадника. Йому інкримінують ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За це жителю Маріуполя загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні двоє полонених бойовиків отримали тюремні строки за допомогу РФ у захопленні Дебальцевого і Попасної.

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