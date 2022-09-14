У Києві висотки, які постраждали від ракет, почали відновлювати, але мешканці мають нарікання

Кадри з влучанням ракети у висотку на проспекті Лобановського на третій день повномасштабною війни облетіли країну. Будинок став одним з перших в столиці, куди поцілила російська ракета. Тепер тут гуркотять будівельним інструментом, йдеться в ТСН.

16 квартир, з 18-го по 27-й поверх постраждали від вибуху, більшість із них зводять заново. «В планах у нас до кінця жовтня відновити монолітний каркас повністю. Потім огороджуючи конструкції, вікна, покрівля», - кажуть будівельники.

На ці роботи зібрали мільйон гривень самі мешканці будинку. Та потім зрозуміли, що відновити зруйноване житло коштує в 50 разів більше. Тож підключилось місто і обіцяють не лише звести стіни та кілька поверхів, а й зробити в приміщеннях косметичний ремонт. Так само, як і на столичній вулиці Богатирській.

Туди у дев’ятиповерхівку навесні також поцілила ворожа ракета. Просто зараз його утеплюють мінеральною ватою та міняють вікна.

Лідія сподівається, що і в її помешканні вже скоро стане тепліше. Бо відтоді у квартирі пенсіонерки, так само як і в сусідських немає вікон. Її під’їзд останній, який поки не засклили. Тут постраждали 70 відсотків помешкань, це 100 квартир. Кілька з них зруйновані повністю, навіть із фасадними стінами. Вибухом винесло і шахту ліфта та кілька сходових клітин. І усе це відновити квапляться до холодів.

Деякі мешканці невдоволено споглядають на комунальних робітників. Жаліються, що і роботу затягують і сусідам, чиї вікна вціліли після вибуху, поставити нові відмовились.

Будинок на Межевій, на столичному Виноградарі, хотіли знести, натомість відновлюють так само, як і на Оболоні. Аби п’ятиповерхівка не впала її укріпити металевим поясом. І теж утеплюють по всім сучасним енергоефективним нормам. За роботами споглядають жителі двох сусідніх будинків. Кажуть, складно радіти за сусідів, коли сам живеш у аварійному житлі. Вибух був настільки потужний, що у сусідніх будинках не те, що повилітали вікна, а й навіть двері. На кожному поверсі і в під’їздах і в квартирах потріскані стіни, а на п’ятому відчуття таке, що от-от впаде стеля. Бо даху просто немає, а в дощ, вся вода опиняється просто у помешканнях.

Мешканці будинків зібрались на вулиці, бо вже втретє до них прийшла комісія, яка описує пошкодження. Поки, скаржаться, далі папірців справа не зрушила. А проектувальник Артем пояснює, що процес вимагає часу. «Ми робимо обстеження і дефектовку. Робимо кошторис, проєкти і проходимо державну експертизу. Після позитивного звіту виділяються кошти на будівництво», - каже головний інженер-проектувальник Артем Копилов

Нині в Києві відновлюють 11 багатоповерхівок, які постраждали внаслідок обстрілу росіян. Для цього місто виділило 600 мільйонів гривень, ще 200 додав уряд. На вулиці Чорнобильській роботи мають завершити вже за 2 місяці.

А мешканці двох будинків на Межовій, сподіваються, що виділених грошей вистачить відремонтувати і їхні домівки, хоча би до зими.

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