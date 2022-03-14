У Києві ворожий снаряд влучив у двір житлового будинку на Подолі, на місці працюють правоохоронці

У Києві ворожий снаряд влучив у двір житлового будинку на Подолі, на місці працюють правоохоронці

Внаслідок ворожої загинула одна людина. Крім того, шестеро осіб поранених.

Поліцейські документують наслідки ракетного удару на столичному Подолі.

Про це поінформувала у понеділок, 14 березня, пресслужба Нацполіції.

"Сьогодні ворожий снаряд влучив у двір житлового будинку у Подільському районі Києва", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місцях працюють правоохоронці та інші профільні служби, які документують наслідки ракетного удару.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Нагадаємо, що у небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Крім того, шестеро осіб поранених. Двох потерпілих забрала швидка.

Також ДСНС показала відео ліквідації наслідків обстрілу окупантами житлового будинку в Оболонському районі Києва.

ТСН.ua