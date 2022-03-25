У Києві взялися захищати пам’ятники: їх обносять захисними конструкціями і мішками із піском

У Києві взялися захищати пам’ятники: їх обносять захисними конструкціями і мішками із піском

Роботи проводить як влада, так і волонтери.

Київ захищає пам'ятки культурної спадщини від ворожих обстрілів та бомбардувань.

Про це йдеться в ТСН.

У столиці вже майже завершили роботи біля пам'ятника Володимиру - там встановлюють спеціальні захисні конструкції. А пам'ятник Самсону обклали мішками з піском.

Днями в Департаменті охорони культурної спадщини планують розпочати роботи, зокрема, біля пам'ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому, Михайлу Грушевському та Тарасу Шевченку.

Монтаж проводять і активісти - їхніми силами вже захищений Театр на Подолі, а також мозаїки на фунікулері. Міська влада просить долучитися до порятунку пам'яток представників будівельного бізнесу.

Читайте також:

Російські війська обстріляли Дніпропетровську та Миколаївську області: ППО збила ракети окупантів

Українські військові знищили російський літак-винищувач, безпілотник та 4 крилаті ракети

За добу на Донеччині російські окупанти вбили шістьох цивільних: серед загиблих є діти