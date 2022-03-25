У Києві взялися захищати пам’ятники: їх обносять захисними конструкціями і мішками із піском

Роботи проводить як влада, так і волонтери.
Київ захищає пам'ятки культурної спадщини від ворожих обстрілів та бомбардувань.
Про це йдеться в ТСН.
У столиці вже майже завершили роботи біля пам'ятника Володимиру - там встановлюють спеціальні захисні конструкції. А пам'ятник Самсону обклали мішками з піском.
Днями в Департаменті охорони культурної спадщини планують розпочати роботи, зокрема, біля пам'ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому, Михайлу Грушевському та Тарасу Шевченку.
Монтаж проводять і активісти - їхніми силами вже захищений Театр на Подолі, а також мозаїки на фунікулері. Міська влада просить долучитися до порятунку пам'яток представників будівельного бізнесу.
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