У Києві йдуть бойові дії: мешканців закликають не залишати домів і укриттів

Варто сховатись в приміщенні без вікон.

На вулицях Києва зараз відбуваються бойові дії, мешканців просять зберігати спокій та бути максимально обережними.

Про це повідомляють в КМДА.

Також нагадують правила поведінки:



- Якщо ви в укритті — не залишайте його зараз.



Якщо ви вдома — не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль.



- Якщо почуєте сирени (сигнал «Повітряна тривога») — негайно прямуйте до найближчого укриття!

Мапа укриттів доступна за посиланням: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GoP1MtW6Zpmn_0-VXnleUBPa-NXBqGS_&usp=sharing



Нагадаємо, що у Києві запроваджено комендантську годину, яка діє з 22:00 до 07:00.

Наразі у Василькові Київської області тривають бойові дії. Російські війська завдали ракетних обстрілів.