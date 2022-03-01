У Києві з’явилась військова адміністрація за призначенням Зеленського

Мер Віталій Кличко продовжує виконувати призначені функції.

Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні зазначив, що події у Харкові країною-агресоркою свідчать про важливість цього міста для Росії. Такою з ціллю є і столиці. За словами Зеленського, Харків і Київ вкрай важливі для ворога, щоб зламати нас, зламати наш супротив.

«Захистимо Київ, захистимо державу. Київ – це серце нашої держави і воно має битися. І воно буте битися, щоб перемогло життя», - зазначив він.

Саме тому Зеленський оголосив, що за оборону столиці буде відповідати кваліфікований військовий. «Я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці, щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович - служив Командувачем сил підтримки. На високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій Збройних сил України у 2014-2015 роках. Зараз в РНБО державний експерт Служби військової безпеки», - зазначив президент.

Після удару по площі Свободи в Харкові Росія – це держава-терорист «Після удару по площі Свободи в Харкові Росія – це держава-терорист». Звернення Президента України Володимира Зеленського. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 1 березня 2022 р.

Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності, і тепер це буде спільна робота мера і голови військової адміністрації. Після війни повернемо усе на свої місця в столиці.