У Києві зафіксовано застосування термобаричних зарядів: що про них відомо

Попри те, що тривають перемовини, Росія продовжує руйнувати міста України, застосовуючи нову зброю.

Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері КИЇВ24.

"Уже при ударі по Києву був застосований термобар, так як і по Кропивницькому випадку, термобарічний заряд, на шахетах термобарічний заряд. Тобто вибух, але він не зовсім як термобар, він якогось змішаного типу отаке виходить. Тому що термобар спочатку робиться підрив і розповсюдження цієї аерозольної сумішки, а потім другий підрив, коли вже підривається вся ця суміш", - розповів він.

За його словами, термобаричний вибух має два етапи, які відбуваються майже одночасно.

"А тут інтервал між першим вибухом і другим, ну його майже непомітно, він майже одночасно проходить. Таке враження, що вони одночасно майже підривають цю аерозольну суміш і одразу роблять підрив. Для наших глядачів поясніть, що значить термобарічний вибух, для тих людей, хто не розуміє цього", - пояснив він.

Експерт сказав, що класична термобарична боєголовка містить аерозольну суміш, яка спочатку розповсюджується в замкнутому просторі, а потім підривається другим зарядом.

"Класична термобарічна боєва частина, вона складається з ємності, з яких знаходиться аерозольна суміш. Попадає вона, скажімо, в якийсь підвал або в якийсь будинок, там де є якийсь замкнутий об'єм. Вона розповсюджується по цьому об'єму і потім другим підривом вона підривається. І в цей час створюється така вакуумна воронка, вакуумна така яма. Виходить це як вибух газу? От коли проходить вибух газу, то він розриває назовні. А тут спалюється весь кисень, який є в цьому приміщенні і створюється, скажімо, зворотня вибухового хвиля", - розповів Криволап.

"Не наружу, а увнутрі. І стіни складаються, стелі складаються, все це складається і проходять такі значні руйнування. Але те, що бачимо, бачимо, ну, взагалі, будь-який термобар, він супроводжується великим таким вибухом, сполухом. Навіть не вибухом, а сполухом, а вже вибух потім. А тут можна побачити, що щось вилітає, скажімо, в квартиру. І одразу великий сполух, але не такий, який повинен був бути, скажімо, від бензину або чогось такого. А він якось нагадує термобаричний сполух, але не такої потужності, щоб там створити вакуумну ситуацію. Схоже, що може навіть не термобар, а якась підпалююча суміш, яка знаходиться в цих бойових частинах. Ну, я думаю, судмедекспертиза, інститут, він розбереться в цьому, що там таке вони роблять", - сказав він.

Нагадаємо, Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч проти 24 березня, випустивши 99 дронів “Шахед” та безпілотники-імітатори. Удари завдано по Київщині, Харківщині, Сумщині, Кіровоградщині та Запоріжжю.

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