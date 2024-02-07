У Києві загинули двоє людей: Зеленський про наслідки масованої атаки по Україні

Володимир Зеленський відреагував на черговий ворожий масований обстріл росіян.
Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку по Україні зазначивши, що шість регіонів були під ударом ворога.
Про це він написав у Telegram.
Також він повідомив про перших жертв у Києві – загинули двоє людей.
"У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити.
Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", - написав він.
Президент також подякував медикам, рятувальникам та комунальним службам за допомогу людям.
Нагадаємо, у Києві під завалами багатоповерхівки, ймовірно, є загиблі (фото).
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