У Києві загинули двоє людей: Зеленський про наслідки масованої атаки по Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку по Україні зазначивши, що шість регіонів були під ударом ворога.

Про це він написав у Telegram.

Також він повідомив про перших жертв у Києві – загинули двоє людей.

"У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити.

Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", - написав він.

Президент також подякував медикам, рятувальникам та комунальним службам за допомогу людям.

Нагадаємо, у Києві під завалами багатоповерхівки, ймовірно, є загиблі (фото).

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