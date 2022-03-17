У Києві залишки збитої ракети влучили у багатоповерхівку: загинула одна людина (фото, відео)

У Києві залишки збитої ракети влучили у багатоповерхівку: загинула одна людина (фото, відео)

З будинку евакуювали 30 осіб.

У Києві внаслідок падіння залишків збитої ракети сталося руйнування та загоряння у багатоповерхівці. Рятувальники ДСНС евакуювали 30 мешканців, з яких 3 постраждало. Загинула 1 особа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Повідомлення про пожежу та руйнування житлового будинку у Дарницькому районі столиці надійшло до Служби порятунку о 5.02 годині ранку 17 березня.

Рятувальники встановили, що внаслідок падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі.

Як повідомили в ДСНС, о 5:49 займання на площі 20 кв. м ліквідовано.

Управління ДСНС Києва

Наразі проводиться евакуація людей з 11-го та вищих поверхів будинку та аварійно-рятувальні роботи по розбиранню конструкцій та пошуку людей.

На місці працює 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 чоловік особового складу.

За попередньою інформацією, з будинку евакуйовано 30 осіб, з яких 3 постраждало. Загинула 1 особа. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше у Києві в районі Осокорків близько шостої ранку російська ракета влучила в двоповерховий приватний житловий будинок.

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