У Києві затримали чоловіка, який підтримував вторгнення Росії в Мережі: що йому загрожує

Киянину загрожує до трьох років позбавлення волі.
У Києві затримали 47-річного місцевого мешканця, який публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Мережі. Киянину загрожує до трьох років позбавлення волі.
Про це повідомили в поліції Києва.
Пропагандист поширював матеріали, де визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України. Він публікував дописи щодо змін державного кордону та пропагував війну.
Чоловік зареєстрував декілька профілів у соціальних мережах, де дискредитував діяльність військово-політичного керівництва України.
За місцем проживання затриманого провели обшуки та вилучили докази. Киянину повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 ККУ. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.
Нагадаємо, поліція Київcької області затримала мародера, який обікрав будівельний супермаркет у Бучі. Як з’ясувалося, під час активних бойових дій у місті 39-річний зловмисник скористався відсутністю охорони торгівельного центру, проник всередину та виніс звідти товари.
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