У Києві затримали чоловіка, який підтримував вторгнення Росії в Мережі: що йому загрожує

Киянину загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Києві затримали 47-річного місцевого мешканця, який публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Мережі. Киянину загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Києва.

Пропагандист поширював матеріали, де визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України. Він публікував дописи щодо змін державного кордону та пропагував війну.

Чоловік зареєстрував декілька профілів у соціальних мережах, де дискредитував діяльність військово-політичного керівництва України.

За місцем проживання затриманого провели обшуки та вилучили докази. Киянину повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 ККУ. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, поліція Київcької області затримала мародера, який обікрав будівельний супермаркет у Бучі. Як з’ясувалося, під час активних бойових дій у місті 39-річний зловмисник скористався відсутністю охорони торгівельного центру, проник всередину та виніс звідти товари.

Поліція Києва

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