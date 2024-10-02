У Києві затримали ще 4 підпалювачів військових авто: подпрбиці

У Києві затримали чотирьох підпалювачів військових авто. Серед них троє місцевих чоловіків і одна наркозалежна жінка.

Про це повідомили в СБУ.

У Києві затримали чотирьох підпалювачів військових авто: трьох чоловіків та жінку, наркозалежну. Їм від 21 до 34 років, двоє з них уже були судимі.

Зловмисники через Телеграм вийшли на російські спецслужби, які запропонували гроші за підпали. Вони шукали місця стоянки військових машин у Києві та підпалювали їх легкозаймистими речовинами.

Протягом доби підпалили два позашляховики і мікроавтобус, які належали військовим. Підпали знімали на відео для звіту перед російськими кураторами.

Нагадаємо, ТСН писало, хто підпалює авто військових і ТЦК в Україні.

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