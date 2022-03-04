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У Києві затримали Шуфрича: знімав позиції ЗСУ (фото)

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У Києві затримали Шуфрича: знімав позиції ЗСУ (фото)

Він фотографував позиції українських захисників.

У Києві бійці територіальної оборони затримали пропутінського народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя"  Нестора Шуфрича. Він фотографував позиції українських захисників.

Про це 4 березня повідомив депутат Київради Олександр Погребиський.

"Батальон затримав Шуфрича! Брати по Зброї кращі! Воно вирішило пофотографувати один з постів нашого батальону", - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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