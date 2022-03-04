У Києві затримали Шуфрича: знімав позиції ЗСУ (фото)

Він фотографував позиції українських захисників.

У Києві бійці територіальної оборони затримали пропутінського народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Нестора Шуфрича. Він фотографував позиції українських захисників.

Про це 4 березня повідомив депутат Київради Олександр Погребиський.

"Батальон затримав Шуфрича! Брати по Зброї кращі! Воно вирішило пофотографувати один з постів нашого батальону", - написав він.