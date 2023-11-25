У Києві збитий дрон впав на дитячий садок – у Мережі показали наслідки: фото, відео

У ніч проти 25 листопада росіяни масовано атакували Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у Соломʼянському районі на території дитячого садка сталась пожежа.

У Мережі показали наслідки.

Так, на кадрах вихователька дитячої групи "Сонечко" не може стримати сліз, побачивши наслідки падіння уламків безпілотника після нічної атаки.

За даними ДСНС, зафіксовано руйнування даху дитячого садку на площі 100 кв. м.

Ліквідація пожежі у дитсадку Києва після нічної атаки дронами

Ліквідація пожежі у дитсадку Києва після нічної атаки дронами

Ліквідація пожежі у дитсадку Києва після нічної атаки дронами

Ліквідація пожежі у дитсадку Києва після нічної атаки дронами

Крім того, внаслідок збиття ворожих БпЛА в окремих будинках Солом'янського району зафіксовано пошкодження вікон у квартирах, падіння уламка біля пʼятиповерхівки, пошкоджені чотири автомобілі та вибиті вікна в будинку від 1 по 5 поверхи. На 2-му поверсі фахівці ДСНС врятували дві жінки, які були заблоковані в квартирі.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада РФ здійснила наймасованішу атаку дронами по Києву від початку війни – всі подробиці про удар та наслідки

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