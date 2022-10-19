У Києві знову чути вибухи: залишайтеся в укриттях

Вибухи у столиці та області періодично лунають вже кілька годин поспіль.

У Києві надалі чутно вибухи, що почали лунати вдень 19 жовтня. Ймовірно, працює українська ППО.

Про нові вибухи ТСН.ua повідомили місцеві жителі та пишуть пабліки.

Відбою повітряної тривоги ні в Києві, ні в області не було. У деяких районах столиці повідомляють про перебої з електрикою.

Зауважимо, годину тому міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про збиття над столицею кількох ворожих ракет. Він закликав залишатися в укриттях до моменту скасування тривоги.

Що відомо про вибухи в києві 19 жовтня

19 жовтня близько 13:30 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Під час неї на Київщині спрацювала ППО та повідомлялося про збиття кількох російських ракет.

Через годину стало відомо про низку нових вибухів, які було чутно в Києві та області. У Мережу викладали кадри роботи ППО та, ймовірно, збиття ворожих ракет.

Станом на 15:00 у центральних регіонах України ППО збила 12 ворожих повітряних цілей – 4 ракети та 8 безпілотників.

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