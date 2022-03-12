У Київській області Bayraktar майстерно знищили радіоелектронну систему росіян: відео

Bayraktar яскраво "відпрацювали" систему РЕБ росіян.

Українські захисники продовжують боронити Батьківщину від загарбників і героїчно знешкоджують російських окупантів та їхню військову техніку.

Про чергові успіхи України повідомив Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний.

Точним ударом, за його даними, за допомогою Bayraktar TB2 українськими військовими було знищено російську систему РЕБ у Київській області.

"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що військові "другої найсильнішої армії світу" злякалися ЗСУ і заховалися у БТРі (відео).

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